Steijn baalt van Real Madrid-huurling: ‘Hij heeft nul kans om in te vallen’

VVV-Venlo schorste Real Madrid-huurling Mink Peeters afgelopen vrijdag voor drie dagen. De talentvolle buitenspeler werd door trainer Maurice Steijn tijdelijk uit de selectie gezet omdat hij in zijn vrije tijd met Arno Arts werkte aan zijn techniek. In gesprek met Voetbal International gaan Arts, Steijn en technisch manager Stan Valckx in op de gang van zaken rond de huurling, die dinsdag weer welkom is op het trainingsveld van VVV.

Eind oktober kreeg Arts van Peeters de vraag of hij hem bijles wilde geven. Arts wilde daar graag aan meewerken en vroeg aan de negentienjarige aanvaller of hij toestemming had van VVV. “Mink zei dat hij die had gekregen van Valckx. De hoogste baas, prima dus. Mink vond dat hij te weinig met de bal deed en wilde meer uren maken op het trainingsveld. Ik zag het als een mooie kans om met zo'n groot talent aan de slag te gaan”, reageert Arts.

Twee keer per week werkte Peeters een individuele training af op het veld van Achilles’29. Omroep Gelderland maakte daar een item over, dat in het verkeerde keelgat schoot bij VVV. “Want Mink had alleen gevraagd of wij het goed vonden dat hij af en toe gebruik zou maken van een trainingsveld van NEC”, aldus Valckx. “Als hij graag in zijn vrije tijd een balletje wil trappen, zoals wel meer jongens, toe maar. Maar het bleek dat hij één-op-één met een externe trainer is gaan werken. Zonder dat wij kunnen monitoren wat hij doet. Dat hij dan ook nog aangeeft dat hij bij VVV niet genoeg aan zijn techniek kon werken, is helemaal niet handig. Dan zet je onze trainers in hun hemd.”

Blij !! Eindelijk weer gras onder mijn voeten.Vanaf eind Oktober help ik Real Madrid speler Mink Peeters middels techniektraining !! pic.twitter.com/pdhaUeFCQ2 — Arno Arts (@arnoarts10) 16 november 2017



Steijn is het eens met Valckx en geeft aan dat er genoeg trainers in dienst zijn bij VVV die Peeters techniektraining zouden kunnen geven. “Mink heeft bij ons nooit aangegeven dat hij dat wilde. Sterker nog: Ik heb juist gezegd dat hij veel meer en harder moet trainen bij ons, want op dit moment heeft hij nul kans om in te vallen”, aldus de coach. “Hij heeft er zijn handen vol aan om mee te komen, dus moet hij daarop focussen in plaats van elders te gaan trainen.”

Peeters werkte maandagochtend nog een training af bij Arts. Laatstgenoemde vindt het vreemd hoe de club omgaat met de hele situatie. “Als Mink op de Goffertwei met de grootste boerenpummel een balletje was trappen was dat voor VVV dus geen probleem geweest, maar met iemand met een redelijke naam in het voetbal op een fatsoenlijk veld trainen blijkbaar wel? Heel jammer dit, zeker voor Mink.”