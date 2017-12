Vijftienjarige spits treedt in voetsporen van Huntelaar, Jovetic en Lukaku

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Chris Kalulika, een vijftienjarige spits uit de jeugdopleiding van Anderlecht.

Door Martijn Slot

Het is 12 september van dit jaar als de Onder-16 van de nationale ploeg van België het in een oefeninterland opneemt tegen Hongarije. Trainer Bob Browaeys stuurt zijn ploeg in een 3-4-3-formatie het veld in. Aan de aftrap staan één speler van KRC Genk, drie spelers van Club Brugge en zeven spelers van Anderlecht, waaronder de volledige voorhoede: Jérémy Doku, Anouar El Hadj en Chris Kalulika. Het is vooral laatstgenoemde die de schijnwerpers op zich gericht krijgt en na 44 minuten spelen opent de spits tijdens zijn debuut al de score.

Ook een scout van Manchester City ziet de vijftienjarige naar verluidt het doelpunt maken, in de wedstrijd die uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel eindigt. Het is zeker niet de eerste keer dat Kalulika opvalt. Op 16 februari debuteerde de Belg namelijk al met zijn 14 jaar, 11 maanden en 28 dagen bij België Onder-15 en scoorde hij direct in de oefeninterland tegen de leeftijdsgenoten van Engeland. Een maand later was het weer raak tegen Nederland Onder-15 (1-2 verlies) en ook in zijn vierde interland in april wist Kalulika te scoren tegen Zwitserland Onder-15 (2-3 winst).

In mei nam Kalulika met Anderlecht deel aan het Marveld Toernooi, dat plaatsvindt op de velden van s.v. Grol in Groenlo. Het is een toernooi waar vele topspelers van nu als jeugdspeler al uitblonken. Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Jordi Alba, Marc Bartra, Thiago Alcántara en Marcus Rashford waren in het verleden allemaal actief op het toernooi. In 2014 maakten Justin Kluivert en Matthijs de Ligt nog hun opwachting voor Ajax in Groenlo. Ook Kalulika kreeg een plekje in de geschiedenisboeken van het toernooi, want met vijf treffers werd hij samen met Ajax-spits Brian Brobby topscorer. De jongeling trad daarmee in de voetsporen van onder anderen Stevan Jovetic en landgenoten Zakaria Labyad en Romelu Lukaku.

Kalulika wordt op 19 februari 2002 geboren en hij begint zijn voetballoopbaan bij FC Black Star. Een voetbalclub uit Neder-Over-Heembeek, dat een onderdeel is van de gemeente Brussel en een club waarbij winnen niet op één staat. “Bij Black Star staat de vorming van jonge spelertjes centraal”, vertelde voorzitter Jean Hemmerechts in gesprek met Bruzz. Het individuele talent krijgt de prioriteit: “Winnen-winnen-winnen, dat is niet ons credo. Het is niet simpel om ze te vinden, maar bij jeugdploegen heb je eerder gekwalificeerde opvoeders of leerkrachten nodig dan voetbaltechnische wondertrainers. Een jeugdtrainer moet in de eerste plaats voetbalplezier kunnen overbrengen.”

De jonge spits stapt over naar K.V. Woluwe-Zaventem, een club die in 2003 ontstond uit de fusie van KVK Zaventem en KV Wosjot Woluwe. Kalulika speelt er tot de zomer van 2015 als Anderlecht zijn talent herkent en hem opneemt in de jeugdopleiding. De spits komt te voetballen bij de Onder-14 en hij kent een fantastisch eerste seizoen in Brussel. In de finale van de play-offs worden de leeftijdsgenoten van Club Brugge met 3-1 verslagen en Kalulika maakt twee doelpunten. Anderlecht Onder-14 scoort gedurende het seizoen 177 doelpunten en het blijft 27 duels op rij ongeslagen.

Dit seizoen speelt de vijftienjarige spits bij de Onder-16 en daar lijkt het voorlopig bij te blijven, al begint de kritiek op de huidige spits van het eerste wel toe te nemen. Afgelopen seizoen huurde de club Lukasz Teodorczyk van Dynamo Kiev en scoorde de Pool in 53 wedstrijden 30 keer en werd hij topscorer in de Jupiler Pro League. Het was reden voor de club om de 26-jarige aanvaller definitief voor vierenhalf miljoen euro over te nemen. Dit seizoen is hij echter geen schim van de doelpuntenmaker zoals hij die afgelopen seizoen was. In negentien wedstrijden scoorde de veertienvoudig Pools international drie keer. In de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München (1-2) liet Teodorczyk drie uitgelezen mogelijkheden liggen, wat hem op flinke kritiek kwam te staan.

"Het is niet alleen een gebrek aan vertrouwen bij Teodorczyk. Het probleem is ook kwaliteit. Hij kreeg zoveel ruimte. Als je ziet hoe hij die kans met links trapt, dat is gewoon een gebrek aan techniek”, liet Aad de Mos, die in België werkzaam was bij KV Mechelen, Anderlecht en Standard Luik, weten in gesprek met Q2. Mogelijk gloort er dus hoop voor Kalulika, want Anderlecht staat bekend als een club die talenten op jonge leeftijd voor de leeuwen gooit.

Youri Tielemans was 16 jaar, 2 maanden en 21 dagen oud toen hij voor het eerst zijn opwachting maakte in de competitie in het shirt van Paarswit. Ook Lukaku maakte zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League toen hij net drie maanden zestien jaar oud was. Middenvelder Tielemans maakte in een aantal seizoenen naam voor zichzelf voordat hij afgelopen zomer een transfer naar AS Monaco verdiende. Spits Lukaku vertrok twee jaar na zijn debuut op achttienjarige leeftijd naar Chelsea en speelt sinds deze zomer bij Manchester United.

Dat er aan Kalulika getrokken wordt, mag geen verrassing heten. Anderlecht zag in het verleden al een aantal jonge talenten naar Engeland vertrekken. Charly Musonda Jr. was zestien toen hij naar Chelsea vertrok, op dezelfde leeftijd vertrok Januzaj naar Manchester United en Mathias Bossaerts was bijna zestien toen Manchester City de centrale verdediger wist in te lijven. Alleen Musonda speelt tegenwoordig nog bij de club waar hij op jonge leeftijd naartoe ging. Januzaj maakt tegenwoordig zijn minuten bij Real Sociedad, terwijl Bossaerts sinds vorig jaar weer actief is in België bij KV Oostende.

Het valt voor Anderlecht te hopen dat Kalulika de verleiding kan weerstaan als er werkelijk een aanbod uit Engeland volgt. Op 19 februari 2018 wordt hij zestien jaar en kan hij zijn eerste profcontract tekenen en is Anderlecht verzekerd van een transfersom als een club hem graag over wil nemen. De Belgische recordkampioen verdiende de afgelopen jaren miljoenen met de verkoop van eigen jeugdspelers. Voor Tielemans kreeg het 25 miljoen euro, Dennis Praet vertrok voor acht miljoen naar Sampdoria en met de transfer van Chancel Mbemba naar Newcastle United was tien miljoen euro gemoeid. Met Kalulika heeft Anderlecht mogelijk weer goud in handen, maar de spits moet eerst maar zijn debuut maken in het eerste elftal maken. En als hij dat eerder wil doen dan Tielemans heeft hij nog drie maanden de tijd.

Naam: Chris Kalulika

Geboortedatum: 19 februari 2002

Club: Anderlecht

Positie: spits

Sterke punten: scorend vermogen, fysiek, lengte