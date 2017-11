‘Bij Ajax werd geen perspectief geschetst, dus heb ik hiervoor gekozen’

Nederland kent veel voetbalanalytici en de meesten hebben een rijk verleden als profvoetballer achter de rug. Zo schuiven Kenneth Perez en John Heitinga regelmatig aan om hun visie te delen met de tv-kijkers, maar laatstgenoemde krijgt weleens veel kritiek te verduren vanwege zijn analyses. Presentator Toine van Peperstraten weet wel waarom.

"Hij wilde te snel de diepte in, terwijl hij misschien beter kleedkamerverhalen had kunnen gebruiken", aldus Van Peperstraten in gesprek met Metro. "Toen wij op bezoek gingen bij een kleine club, losten wij het zus en zo op, dat soort zaken", aldus de presentator, die zegt dat het ook met vlieguren te maken heeft: "Zo vond ik Mark van Bommel in het begin erg timide en nerveus, maar hij maakte al heel snel progressie en is nu een uitstekende analist."

Kenneth Perez wordt door menigeen gezien als de beste analist op de Nederlandse televisie en daar is de Deen blij mee. "Ik wilde de nieuwe Gary Lineker worden. Het leek mij geweldig om zo'n goede presentator te zijn, maar die droom heb ik laten varen, omdat ik vind dat mijn beheersing van de Nederlandse taal daar niet goed genoeg voor is." De oud-speler zegt dat hij in de loop der jaren flink wat collega's heeft zien komen en gaan.

"Het vak van analist is niet voor iedereen weggelegd. Ik speel geen toneel." Door zijn onafhankelijkheid moest hij als jeugdtrainer bij Ajax vertrekken. De Amsterdamse club vond dat Perez als analist te eerlijk was over zijn werkgever. "Dankzij mijn werk als trainer werd ik ook een betere analist, dus ik was het liever blijven combineren. Maar omdat er bij Ajax geen duidelijk toekomstperspectief werd geschetst, heb ik voor mijn baan als analist gekozen."