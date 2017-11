Zidane hint naar hereniging steraanvallers: ‘Bedoeling dat hij speelt’

Zinédine Zidane kan dinsdag in de wedstrijd in de Copa del Rey tegen Fuenlabrada weer een beroep doen op Gareth Bale. De ex-aanvaller van Tottenham Hotspur, die tegen het Borussia Dortmund van Peter Bosz voor het laatst in actie kwam dit seizoen, kampt sinds eind september met blessures, maar gaat in de Spaanse beker mogelijk weer minuten maken voor Real Madrid.

"Het is de bedoeling dat Bale speelt, we gaan zien voor hoelang", aldus Zidane op een persconferentie, geciteerd door Goal. "Ik wil zo snel mogelijk de Bale zien die honderd procent is, maar ik kan niet voorspellen wanneer hij dat zal zijn. Ik zie dat hij in een goede vorm steekt en het ritme van de wedstrijd gaat bepalen hoe of wat er gaat gebeuren."

"We gaan zien hoeveel minuten hij gaat spelen morgen", vervolgt de Fransman. "Ik wil graag zien dat Gareth, Cristiano Ronaldo en Karim Benzema weer samen spelen. Het is een tijd geleden dat ze allemaal op het veld stonden en ik zou het fantastisch vinden als het weer gebeurt", besluit de trainer, die ook aangeeft dat Mateo Kovacic dinsdag inzetbaar is.