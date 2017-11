Gifbeker moet leeg voor Bosz; wereldkampioen zes weken ‘out’

Peter Bosz zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Borussia Dortmund zit in een neerwaartse spiraal en afgelopen zaterdag werd een 4-0 voorsprong weggegeven tegen aartsrivaal Schalke 04 (4-4). De trainer van BVB kan de volgende wedstrijd geen beroep doen op Pierre-Emerick Aubameyang vanwege een schorsing en moet nu ook Mario Götze missen.

De 25-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die in 2014 in de WK-finale Duitsland langs Argentinië schoot (1-0), is namelijk geblesseerd geraakt aan zijn rechterenkel en moet naar verwachting ongeveer zes weken herstellen. De Duitser, die tegen Schalke 04 nog de derde doelpunt voor zijn rekening nam, is dit kalenderjaar dus niet meer inzetbaar.

Dortmund, dat het nieuws heeft bevestigd, moet het zodoende wederom stellen zonder Götze, die vaker is geplaagd door blessureleed. De creatieveling kwam dit seizoen al vaak in actie onder Bosz. De 63-voudig international heeft vijftien wedstrijden meegespeeld, waarvan tien in de Bundesliga. In totaal heeft Götze onder de Nederlander één keer gescoord en vier assists afgeleverd.