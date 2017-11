Geldboete beslist titelstrijd: ‘Dit is nog beter dan een orgasme’

BORISOV - BATE Borisov kroonde zich zondag door een doelpunt in extremis tot kampioen van Wit-Rusland. Het was alweer de twaalfde titel op rij voor de geelhemden, maar nog nooit werd er van een kampioenschap van BATE zo breed schande gesproken als de afgelopen dagen gebeurd is.

Door Gijs Freriks

Zaak-Veremko

“Ik schaam mij voor onze competitie”, zei Sergei Gurenko na afloop van de wedstrijd tussen Vitebsk en Dinamo Minsk, die eindigde in een 1-4 overwinning voor de bezoekers. De trainer was met Dinamo Minsk op weg naar de eerste titel sinds 2004, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd werd er op het andere veld nog gescoord bij BATE. Die club had aan een punt tegen Gorodeya genoeg en het was oudgediende Vitali Rodionov die er diep in blessuretijd 3-3 van maakte. De wisselspelers en stafleden van BATE kwamen juichend het veld oprennen, de meegereisde uitsupporters vierden het feest mee. Een paar seconden later werd er afgefloten en ontkurkte BATE voor de twaalfde keer op rij de champagne. Ruim 390 kilometer verderop konden de spelers van Dinamo Minsk wel door de grond zakken. Zij waanden zich zeventien minuten lang de kampioenen, maar toch ging het nog mis.

De nummers één en twee zijn op 68 punten geëindigd, maar BATE heeft een beter onderling resultaat en gaat derhalve de eerste voorronde van de Champions League in, terwijl Dinamo Minsk het moet doen met een ticket voor de eerste voorronde van de Europa League. In Minsk vindt men echter dat BATE de titel op onrechtmatige wijze heeft verkregen en dat is ook waar trainer Gurenko op doelde toen hij op de persconferentie zei zich te schamen voor de Wit-Russische eredivisie. Het heeft alles te maken met de zaak-Veremko, die draait om de 35-jarige doelman Sergei Veremko van BATE en die het Wit-Russische voetbal nu al maandenlang bezighoudt en dat waarschijnlijk ook nog wel maanden zal blijven doen.

BATE verloor begin augustus met 1-0 van FK Minsk en na het slotsignaal kreeg Veremko nog een rode kaart vanwege commentaar op de leiding. Het is niet bekendgemaakt wat hij zei, maar de tuchtcommissie vond het ernstig genoeg om Veremko voor vijf weken te schorsen en hem een boete op te leggen. De goalie keerde pas op 23 september tegen FK Slutsk terug in de selectie en er werd meteen met 6-0 gewonnen. De tuchtcommissie van de voetbalbond zette die ruime overwinning later echter om in een reglementaire 0-3 nederlaag voor BATE met als reden dat Veremko de boete voor zijn rode kaart nog niet betaald had. Hij had dat vóór 22 september moeten doen, een dag voor het duel met Slutsk. De reglementen schrijven voor dat een schorsing net zolang blijft staan totdat ook de geldboete is afgelost, dus Veremko had helemaal niet in de wedstrijdselectie mogen worden opgenomen.

BATE zakte door het 0-3 verlies van de eerste naar de derde plaats en ging op 20 oktober in beroep. BATE stelde dat Veremko op 22 september om 09.25 uur wel degelijk naar de bank was gegaan om de boete te betalen, maar een verkeerd factuurnummer had gekregen en dat de betaling daardoor nooit is verwerkt. Veremko zag later dat er niets was afgeschreven en keerde op 27 september terug naar BPS-Sberbank, met dit keer met het juiste factuurnummer bij de hand. Hij maakte de 1.760 euro over. Case closed, zo dacht de 26-voudig international. De tuchtcommissie maakte BATE op 13 oktober dus alsnog drie punten afhandig, maar het comité van beroep stelde BATE op 10 november in het gelijk. Een van de argumenten die men daarvoor aanvoerde luidde dat Veremko geen echte invloed had gehad op de 6-0 zege op Slutsk omdat hij negentig minuten op de bank had gezeten. En dus mocht BATE drie punten bijschrijven en stond men weer bovenaan in de Wit-Russische Premier League, twee speelronden voor het einde.

FIFA

Dinamo Minsk en Shakhtyor Soligorsk waren de enige titelconcurrenten voor BATE en voelden zich bestolen. “Ik vind een reglementaire nederlaag voor het niet betalen van een boete verkeerd en wil dat die regel wordt herschreven. Maar niet tijdens het seizoen!”, foeterde Minsk-coach Gurenko anderhalve week geleden. “Ik zou graag willen dat iemand in de bond opstaat en zegt: ‘ja jongens, we hebben het verpest’. Ze hebben bij het opstellen van die regel geen rekening gehouden met de menselijke maat. Maar om twee speelronden voor het einde aan zo’n regel te morrelen… zo’n competitie, daar heb ik geen zin in. Het lijkt wel alsof we nog in de steentijd leven met ons voetbal. Wij moeten nu proberen om onze laatste twee duels te winnen en ik heb tegen mijn spelers al gezegd dat het goede gasten zijn die eerlijk willen winnen.” Minsk won zijn duels, maar moest het kampioenschap dus aan BATE laten.

“Voor mij is de zaak-Veremko niet voorbij en vind ik het ook nog niet duidelijk wie nou eigenlijk de kampioen is”, zei Maxim Zhavnerchik van Dinamo Minsk na afloop van het duel met Vitebsk. “Ik zou onze selectie in ieder geval ook een gouden plak geven. Nou ja, ik weet het ook niet. Begrijp jij onze competitie nog? Op basis waarvan is het nou beslist?”, aldus de vleugelverdediger. Dinamo Minsk kreeg veel bijval uit het hele land, ook van journalist Dmitri Sinyak: “Ik ben nooit een fan geweest van Dinamo Minsk, maar dat ben ik nu wel. Dit is helemaal geen competitie meer, het is gewoon een schande! Een team dat de regels overtreedt en daar ook nog eens op spuugt, wordt kampioen. Bravo, ABFF!”, schreef hij op zijn Facebook-pagina. ABFF is de afkorting van de voetbalbond van Wit-Rusland.

Sinyak werkt als verslaggever bij Sport Panorama en sluit niet uit dat het kampioenschap van BATE nog een staartje krijgt. Dinamo Minsk kan niet in hoger beroep gaan in Wit-Rusland, maar de zaak-Veremko kan bij nieuw bewijsmateriaal wél worden heropend, aldus Sinyak. Uit dat materiaal zou dan wel moeten blijken dat Veremko nooit een verkeerd factuurnummer heeft gekregen of dat het comité van beroep bijvoorbeeld niet objectief heeft geoordeeld toen men besloot om BATE de drie punten terug te geven. “We hoeven ons niet te beperken tot Wit-Rusland, er zijn hogere autoriteiten, zoals de FIFA”, aldus Gurenko tegenover EuroRadio. “Er zijn regels geschonden. Ik val in herhaling als ik zeg dat ik de regel op zich niet goed vind, maar dat betekent nog niet dat je hem nu niet moet naleven.”

“En waarom was er geen afgevaardigde van de voetbalbond aanwezig bij de vergadering van het comité van beroep? En waarom maakt de bank niet gewoon aan alle onzekerheid een einde door een bewijs van betaling van Veremko openbaar te maken? Ik denk dat dat bewijs er niet is, anders hadden ze dat al wel gedaan en hadden we deze discussie nu niet gehad. Strikt genomen moet BATE die reglementaire nederlaag gewoon nog toegediend krijgen”, aldus de coach van runner-up Dinamo Minsk. Een andere reden waarom veel mensen de titel liever niet naar BATE zien gaan, is omdat de kampioen bevoordeeld zou worden door scheidsrechters. Zo maakte Rodionov na 94:55 de winnende tegen Gorodeya, terwijl er maar vier minuten aan extra speeltijd waren bijgetrokken. Dat dachten althans de critici.

Professor

Zo gek was die gedachte niet, want op televisie werd inderdaad vermeld dat de blessuretijd vier minuten bedroeg, maar dat was een fout van de zendgemachtigde. Scheidsrechter Aleksei Kulbakov had wel degelijk vijf minuten bijgetrokken omdat een speler in de negentigste minuut geblesseerd raakte en per brancard van het veld moest worden gehaald. Of Dinamo Minsk werkelijk van plan is om naar de FIFA te stappen, is nog onduidelijk, maar de fans en spelers van BATE lijken er niet minder om te slapen. Zij vieren de titel. “De zaak-Veremko? De mensen van de club houden zich daarmee bezig en zij hebben hun werk gedaan. Wij hebben geprobeerd om ons eigen ding te doen. Alle verhalen over Veremko zorgen niet dat de waarde van het goud voor mij is afgenomen”, aldus stopper Nemanja Milunovic.

De cijfers van Vitali Rodionov in het shirt van BATE Borisov.

“Ik houd mij er niet echt mee bezig. Ik weet niet wat de waarheid is, maar als dit de uitkomst van alles is geworden, dan moet het misschien wel zo zijn”, voegde collega Denis Polyakov eraan toe. De remise tegen Gorodeya leverde BATE de twaalfde landstitel op rij en de veertiende in totaal op en er zijn maar weinig clubs die een langere serie konden neerzetten. Rosenborg BK werd dertien keer achter elkaar kampioen en Skonto Riga en de Lincoln Red Imps FC uit respectievelijk Letland en Gibraltar deden het met veertien kampioenschappen achter elkaar nog beter. BATE zal de jacht op die twee recordploegen moeten vervolgen zonder Rodionov. De spits, de eerste voetballer ooit die twaalf landstitels op rij heeft gepakt op het hoogste clubniveau van een land, zet binnenkort waarschijnlijk een punt achter zijn loobpaan.

Commentator Vladislav Tatur zei tijdens de wedstrijd tussen BATE en Rode Ster Belgrado (0-0) in ieder geval al zeker te weten dat de 33-jarige aanvoerder het voor gezien houdt. Mocht Rodionov inderdaad met voetbalpensioen gaan, dan sluit hij in stijl af. “Hij heeft weer aangetoond dat hij de enige echte legende van Wit-Rusland is”, zei verdediger Milunovic direct na afloop. “Ik heb er geen woorden voor, weet niet wat ik moet zeggen. Dit is nog beter dan een orgasme! Ik bedank de professor (Rodionov, red.). De professor heeft weer laten zien hoe een professor presteert.” BATE Borisov speelt dit jaar nog één wedstrijd, want volgende week donderdag gaat men op bezoek bij Arsenal voor de laatste groepswedstrijd in de Europa League. Bij een zeker is men zo goed als zeker van deelname aan de knock-outfase.