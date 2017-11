‘Mbappé dacht dat hij nog steeds voor Monaco speelde’

Paris Saint-Germain won zondagavond van directe concurrent AS Monaco (1-2), waardoor de club van trainer Unai Emery fier bovenaan staat in de Ligue 1 met negen punten voorsprong op naaste belager Olympique Lyon. Neymar scoorde via een penalty de 0-2, maar Thiago Silva laat na afloop van het duel weten dat in de toekomst wellicht iemand anders weer zich mag ontfermen over de strafschoppen.

Neymar en Edinson Cavani hadden eerder dit seizoen, tijdens het duel met Olympique Lyon, ruzie over wie een penalty zou nemen. Nadien is het conflict uitgepraat, maar de aanvoerder van PSG weet niet of zijn landgenoot de volgende pingel op zich mag nemen: "Vraag het de trainer. Vandaag was het Neymar, maar misschien mag Edinson het de volgende wedstrijd doen."

"Neymar heeft een hart van goud. Als hij al had gescoord, had hij de penalty misschien gegund aan Edi. Misschien zelfs aan Kylian Mbappé, omdat hij moeite had om het net te vinden. Ik heb met hem gepraat in de kleedkamer en ik grapte dat hij misschien nog dacht dat hij voor Monaco speelde", aldus Thiago Silva. "Volgens mij ging de goal van Monaco ook nog via Mbappé..."