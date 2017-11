Kluivert in vorm op links: ‘Sneller en beter in schietpositie, zoals Robben’

Justin Kluivert speelde in de jeugd van Ajax voornamelijk als linksbuiten, maar moest zowel vorig als dit seizoen de concurrentiestrijd aangaan op de rechterflank. De Braziliaanse aankoop David Neres mag zich onder trainer Marcel Keizer de vaste rechtsbuiten noemen, terwijl Kluivert de afgelopen twee duels veel indruk maakte op links als vervanger van Amin Younes. Afgelopen zondag was hij met een hattrick uitblinker tegen Roda JC. Oud-buitenspeler Simon Tahamata snapt wel waarom de jeugdinternational liever op links speelt dan op rechts.

Tahamata kwam als rechspoot in zijn tijd het liefst vanaf de linkerflank, net als Kluivert. “Als rechtsbuiten kwamen mijn bewegingen nooit lekker uit. Ik dribbelde met mijn rechterbeen. Aan de linkerkant kon ik dan buitenom of binnendoor passeren, daarom had dat mijn voorkeur”, zegt hij in gesprek met Het Parool. Vroeger was de rol van een buitenspeler anders dan tegenwoordig, erkent Tahamata. “Ze komen dan met hun sterke been sneller en beter in schietpositie, zoals Arjen Robben vanaf de rechterflank met zijn vlammende linker. Dat was in mijn tijd anders. Ik heb niet zoveel gescoord. De buitenspeler was vooral een voorbereider van goals.”

Younes wordt vaak verweten dat hij te weinig diepgang heeft. Volgens Tahamata hebben Kluivert en Neres dat juist wel. Zodra Ajax in balbezit komt, ziet Tahamata Neres vaak de diepte zoeken. “Daarmee dwing je medespelers ook de bal diep te geven”, aldus de oud-voetballer, die Neres graag acties ziet maken zoals tegen Roda JC. “En dan niet drie keer in een wedstrijd, maar vijftien keer. Als je de baas bent over de back, durft die ook niet meer mee naar voren. Hij kijkt wel beter uit.”