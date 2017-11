'Ik opende toen Balotelli's locker en al zijn parkeerboetes vielen eruit'

Les Chapman, oud-voetballer en voormalig materiaalman van Manchester City, doet in gesprek met de Daily Mail een boekje open over de praktijken in de kleedkamer van the Citizens. Chappy heeft vele jaren rondgelopen bij de Engelse grootmacht en kan zich de strapatsen van bijvoorbeeld Roberto Mancini en Mario Balotelli nog goed voor de geest halen.

"We hebben de Premier League en de FA Cup gewonnen onder Mancini, dus hij is een legende voor de fans, dat begrijp ik. Maar hij zocht te vaak de confrontatie op. Hij was irrationeel. Joe Hart, Joleon Lescott, Samir Nasri, Edin Dzeko, Vincent Kompany, Carlos Tévez… Hij had met iedereen ruzie. Toen Manuel Pellegrini kwam, was het compleet het tegenovergestelde. Hij sprak namelijk met je en gaf je een hand."

Chapman, die het 'Why Always Me'-shirt van Balotelli heeft gemaakt dat de Italiaan liet zien na een doelpunt in de wedstrijd tegen Manchester United (6-1), spreekt vol lof over de spits van OGC Nice. "Hij was een unieke eenling, de meest onvoorspelbare man op de wereld. Toen hij eruit werd gestuurd in het duel met Arsenal gooide hij zijn schoen door de plasmatelevisie heen die in de kleedkamer stond."

"Maar hij was slim, niet dom. En ook genereus. Hij heeft voor iedereen bij een garage bijvoorbeeld de benzine betaald en heeft eens een dakloze een flink stapel geld gegeven. Hij vroeg zich ook weleens af waarom hij 27 keer is beboet in Engeland… Nou, omdat zijn auto was gecamoufleerd en hij dubbel parkeerde in het centrum van Manchester. Ik opende zijn locker toen hij was vertrokken en al zijn parkeerboetes vielen eruit!"