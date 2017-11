Hoeness: 'Je kon toen niet werken, er was iedere dag een gevecht’

Carlo Ancelotti is afgelopen september de laan uitgestuurd bij Bayern München en tot op heden is iedereen tevreden over diens opvolger Jupp Heynckes. Ancelotti kon naar verluidt niet meer samenwerken met enkele sterspelers van der Rekordmeister, onder wie Arjen Robben, maar Uli Hoeness vertelt aan BILD wat meegeholpen heeft aan het ontslag van de trainer.

Ancelotti werd na de afstraffing tegen Paris Saint-Germain in de Champions League (3-0) ontslagen. Hoeness zegt in gesprek met de Duitse boulevardkrant dat hij op persoonlijk vlak goed kon opschieten met de ervaren oefenmeester. Het was echter de staf van de Italiaan die de boel verziekte. "Alles was prima met Ancelotti, er waren geen problemen met hem."

"Maar er was iedere dag een gevecht tussen de fysio's, de doktoren en de andere coaches van Ancelotti", vervolgt Hoeness. "Je kan niet in zo'n omgeving of sfeer werken. Ze hadden zelfs ruzie over wie waar op de bank zou zitten", aldus de president van de Duitse topclub. Heynckes heeft het roer overgenomen bij Bayern en de kans bestaat dat de Duitser tot 2019 verbonden blijft aan de club.