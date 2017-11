Sneijder zet streep door rentree in Nederland en keert na winterstop terug

Het kalenderjaar 2017 zit er voor Wesley Sneijder alweer op. De middenvelder van OGC Nice kampt met een hamstringblessure die hem een maand aan de kant houdt, laat trainer Lucien Favre maandagmiddag weten tijdens een persconferentie. Hij mist daardoor onder meer de laatste groepswedstrijd tegen Vitesse in de Europa League.

De spelmaker kwam op 19 november voor het laatst in actie. Hij speelde toen negentig minuten mee op bezoek bij Caen (1-1), maar stond nadien niet meer op het veld. Tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Zulte Waregem (3-1 zege) van vorige week donderdag zat de Nederlander nog op de bank, maar zondag ontbrak hij in de wedstrijdselectie voor het competitieduel met Olympique Lyon (0-5 nederlaag).

Sneijder speelde tot dusver vijf wedstrijden in de Ligue 1, twee in de Europa League en één in de voorrondes van de Champions League. De routinier mist nu de competitiewedstrijden tegen Toulouse, Metz, Nantes, Girondins Bordeaux, het Europa League-duel met Vitesse in Arnhem en de bekerconfrontatie met Lille. De winterstop duurt in Frankrijk van 20 december tot 13 januari.