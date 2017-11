‘Dat zijn niet de directe versterkingen gebleken waarop iedereen had gehoopt’

Leo Beenhakker werd onlangs door Sparta Rotterdam binnengehaald als technisch adviseur. Hij houdt zich tot de winterstop bezig met het aan- en verkoopbeleid, wat tot voor kort nog tot het takenpakket van hoofdtrainer Alex Pastoor behoorde. Het bestuur van Sparta besloot echter enkele taken weg te halen bij Pastoor, die niet gekend werd in het ‘bestuursbesluit’ om Beenhakker aan te stellen.

“Je wilt niet weten hoeveel e-mails, filmpjes, appjes met mogelijke versterkingen er als technisch manager op je afkomen in een transferperiode. En niemand wil die ene speler missen. Ook Alex niet. Ondertussen moest hij deze zomer ook gewoon het eerste elftal trainen. Hij was 24/7 aan het werk”, zegt algemeen directeur Manfred Laros tegenover de Volkskrant. “Ik vind Alex een wereldtrainer, dat heb ik hem ook persoonlijk gezegd.”

“Maar wij zien ook wat iedereen ziet: zijn aankopen zijn niet de directe versterkingen gebleken waarop iedereen had gehoopt”, vervolgt Laros, die momenteel met Pastoor onderhandelt over het verlengen van zijn aflopende contract. “Leo heeft natuurlijk een geweldig netwerk. We zouden gek zijn als we daar niet van profiteren. Zo'n twee, drie keer per week belt hij op, komt hij langs en vraagt dan aan de secretaresse om een bakkie koffie, want dan praat-ie wat makkelijker, zegt hij dan. En dan nemen we de zaken door.”

Pastoor wil zelf weinig woorden vuil maken aan het adviseurschap van Beenhakker. “Of ik het prettig vind dat hij er is? Het is prettig dat er iemand helpt in de spelersbegeleiding, ja”, vertelt de oefenmeester van de Rotterdammers erover. “Ik ben vooral voor heldere afspraken.”