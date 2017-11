Mourinho lovend: ‘Het kan me niet schelen dat hij niet gescoord heeft’

Romelu Lukaku maakte afgelopen zomer de overstap van Everton naar Manchester United. De Belgische spits scoorde dit seizoen reeds twaalf keer in twintig wedstrijden, maar hield zijn kruit afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion droog. Desondanks was José Mourinho tegenover Sky Sports lovend over Lukaku.

“In de laatste minuut leverde hij nog strijd alsof het de eerste minuut was. Hij liep nog helemaal terug alsof hij geen negentig minuten in de benen had. Ik denk dat het ook een kwestie van mentaliteit is. De manier hoe Romelu de corner wint waar het doelpunt uitkomt, de manier hoe Romelu tackles maakt op de linksbackpositie, dat is de mentaliteit die ik bij mijn spelers wil zien”, zegt Mourinho.

“Helaas is niet iedere speler hetzelfde”, vervolgt de Portugese manager van Manchester United. “Spelers zijn mannen, mannen zijn verschillend. Mannen zijn unieke gevallen. Sommige jongens zoeken hun grenzen op, terwijl andere spelers met meer talent dat niet doen. Romelu is voor mij dus fantastisch en het kan me niet schelen dat hij niet gescoord heeft.”