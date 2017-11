‘Ibrahimovic wil niet met Zweden mee naar WK in Rusland’

Zlatan Ibrahimovic heeft volgens Marcos Rojo geen plannen om met Zweden naar het WK te gaan. De aanvaller stopte na het EK als international, maar nu de Scandinaviërs zich hebben geplaatst voor de mondiale eindronde klinkt de roep om een terugkeer luid. Rojo heeft gevraagd hoe Ibrahimovic erover denkt en voor de Zweedse voetbalfans lijkt het geen goed nieuws.

De verdediger van Manchester United noemt zijn ploeggenoot een 'fantastisch karakter'. "Als je hem niet kent, lijkt het iemand die het hoog in zijn bol heeft. Maar het is een fenomeen, een beest dat alles wil winnen", vertelt Rojo aan het Argentijnse Clarín. "Ik heb hem gevraagd of hij ook naar het WK wil, nu Zweden zich heeft gekwalificeerd. Hij zei 'nee', maar ik weet het niet. Ik vind dat hij moet gaan."

Zelf maakte Rojo vorige week tegen FC Basel zijn rentree na een hamstringblessure die hem al sinds april aan de kant hield. In de Premier League kwam hij nog niet in actie, maar dat zou dinsdag op bezoek bij Watford kunnen gebeuren. Met José Mourinho spreekt hij vaak over zijn situatie. "Mourinho is altijd gelukkig en staat dicht bij de spelers. Hij heeft me veel geholpen en haalt het beste uit me. Hij draagt ons altijd op om behoudend te spelen op de training, want met Ibrahimovic erbij kunnen we elkaar het ziekenhuis in trappen", lacht de Argentijn.