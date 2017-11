Wankelende Bosz gelooft in ommekeer: ‘Echt, die gaat er komen’

Peter Bosz staat onder behoorlijke druk bij Borussia Dortmund en zou komende zaterdag tegen Bayer Leverkusen zijn laatste kans hebben om zijn baan te redden. Afgelopen weekeinde kregen die Borussen een behoorlijke tegenvaller te verwerken, nadat het een 4-0 voorsprong uit handen gaf tegen aartsrivaal Schalke 04. De oefenmeester gelooft zelf nog in de ommekeer, zo vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

“Het is, laten we zeggen, een bewogen seizoen tot nu toe”, concludeert Bosz, die met Borussia Dortmund sterk aan het seizoen begon. In de afgelopen weken kwam er echter zand in de motor. "Ik heb in al die jaren als speler en trainer toch al veel meegemaakt. Maar zo’n 4-4, na een 4-0 voorsprong, dat is totaal nieuw voor mij. En dan deze ledenvergadering de dag erna.”

Daags na de wedstrijd stond de jaarlijkse ledenvergadering op het programma. “Dortmund heeft in totaal 150.000 leden, is de derde club ter wereld wat betreft Mitglieder. Het geeft aan hoe groot de club is en die druk voelt iedereen. Maar we gaan gewoon door. Ik was een speler die nooit opgaf. En als trainer is dat niet anders. De ommekeer, echt, die gaat er komen”, stelt de oefenmeester, die de vinger op de zere plek probeert te leggen.

“Gebrek aan vertrouwen, omdat je niet wint. Bij elke tegengoal zie je meteen angst. Zo van: het zal toch niet weer... Zelfs dus bij een 4-1 voorsprong tegen Schalke”, verklaart Bosz. “Hier is de cultuur dat je de klappen zelf opvangt als het tegenzit.”