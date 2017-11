Lukaku treft edele delen: ‘Hij moet voor drie duels geschorst worden’

De tuchtcommissie van de Engelse voetbalbond (FA) moet actie ondernemen tegen Romelu Lukaku. Dat is althans het oordeel van oud-scheidsrechter Graham Poll, die zag dat Lukaku zaterdag in de wedstrijd tussen Manchester United en Brighton & Hove Albion (1-0) een trap uitdeelde Gaëtan Bong, vlak voor het openingsdoelpunt. Lukaku trof de edele delen van de verdediger.

Poll pleit in een column in de Daily Mail voor een schorsing. Volgens de voormalig arbiter moet Lukaku drie wedstrijden aan de kant blijven. "Het begon met het gebruikelijke geduw en getrek bij een corner, maar werd veel serieuzer. Lukaku werd weliswaar gehinderd, maar zijn reactie was extreem. Hij trapte eerst met zijn rechterbeen en daarna met zijn linkerbeen, waarmee hij een nogal gevoelige plek raakte."

Het was een 'gewelddadige actie' van de Belg, vindt Poll. Omdat scheidsrechter Neil Swarbrick het incident niet waarnam, kan er nog actie worden ondernomen. "Als hij het had gezien, zou hij rood hebben getrokken. De back van Brighton verdient lof, omdat hij niet reageerde en niet klaagde bij de arbitrage. Later in de tweede helft zag Swarbrick wel de tackle van Shane Duffy op Zlatan Ibrahimovic, maar deelde hij niet de juiste straf uit."

Poll doelt daarmee op een incident in de 87ste minuut, toen Duffy met zijn noppen naar voren de tackle aanging. "Ibrahimovic had ernstig geblesseerd kunnen raken. Omdat Swarbick geel gaf, kan de FA niets meer doen. José Mourinho zal begrijpelijkerwijs gefrustreerd zijn als Lukaku achteraf wordt bestraft nadat Duffy ermee wegkomt, maar hij moet blij zijn met de drie punten", vindt de Engelsman. "Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam namelijk net nadat gefloten had moeten worden voor Lukaku's overtreding."