Heraclied werkte in autobedrijf: ‘Het sprookje van de amateur die prof werd'

Reuven Niemeijer verruilde de amateurs van Quick’20 vorige zomer voor Heracles Almelo. In zijn eerste seizoen kwam de middenvelder tot elf wedstrijden, maar dit seizoen lijkt hij definitief door te breken in het Polman Stadion. Eigenlijk had Niemeijer een stap naar het betaald voetbal al uit zijn hoofd gezet, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf.

“Dat het zo snel zou gaan, had ik niet verwacht. Ik heb het hartstikke naar mijn zin”, geeft de 22-jarige middenvelder toe. Hij ging vorig jaar nog naar school en werkte in een autobedrijf. “Toen het alsnog gebeurde, was dat extra mooi. Dit is de droom van iedereen. Ik was altijd al van het loopvermogen, de diepgang en het aanwezig zijn in de zestien.”

“Vanwege blessures, maar ook door zijn eigen ontwikkeling, is hij gaan spelen. Hij had wel een wat moeilijkere aanloopperiode dit jaar. Dat is niet raar. Het sprookje van de amateur die prof is geworden, dat geeft druk bij een jongen die dat niet gewend is. Maar hij heeft zich daar goed uit geknokt”, zegt trainer John Stegeman, die van mening is dat Niemeijer voetballend nog stappen moet maken. “Maar het is heel prettig voor een trainer als je middenvelders hebt die doelpunten kunnen maken.”