Recordtalent keert terug: ‘Ik kijk altijd naar Robben, Coman en Douglas Costa’

Mitchell van Bergen maakte zondag zijn eerste minuten van het seizoen in de Eredivisie. De aanvaller van Vitesse verving de geblesseerde Milot Rashica in de voorhoede en kijkt terug op een 'lekkere wedstrijd' tegen ADO Den Haag (2-0). "ik had een paar goede acties. Bijna had ik mijn eerste goal in de Eredivisie gemaakt, maar de ADO-keeper pakte de bal goed."

In december 2015 werd Van Bergen met zijn 16 jaar en 113 dagen de jongste debutant ooit van Vitesse. In het daaropvolgende seizoen kwam hij nog zeventien keer in actie in de Eredivisie, maar tot zondag liet Henk Fraser hem deze jaargang links liggen. De afgelopen maanden speelde Van Bergen met Jong Vitesse in de Derde Divisie. "Mitchell moest sterker worden en vooral ook wedstrijdhard", verklaart Fraser in De Telegraaf. "De Derde Divisie is fysiek een pittige competitie voor hem."

Van Bergen heeft een stap teruggedaan en is sterker teruggekomen, vertelt hij. Ruimte voor verbetering is er nog altijd en daarom kijkt hij vaak naar de wereldtoppers op zijn positie. "Ik houd van acties maken en kijk ook graag naar acties van andere buitenspelers. Voor de wedstrijd kijk ik in de kleedkamer op mijn telefoon nog altijd even naar filmpjes van buitenspelers die in de top spelen, zoals Arjen Robben, Kingsley Coman en Douglas Costa. Dat geeft me extra motivatie."

Volgens Fraser moet het talent stappen maken qua doelgerichtheid. De trainer vindt dat Van Bergen een voorbeeld moet nemen aan leeftijdsgenoot Mason Mount, die veel 'concreter' in zijn spel is. "Mitchell moet zorgen dat een waanzinnige actie ook leidt tot een doelrijpe mogelijkheid. Tegen ADO zorgde hij absoluut voor dreiging", zegt de oefenmeester. "We zijn heel duidelijk bezig om Mitchell ergens naar toe te brengen, omdat we in de toekomst veel van hem verwachten."