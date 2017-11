Kritiek van Keizer komt aan: ‘Ik moet niet te veel ouwehoeren’

Donny van de Beek werd drie weken geleden gepasseerd voor de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht (1-2) en sprak daar openlijk zijn teleurstelling over uit. Daarna kreeg de middenvelder een basisplek tegen NAC Breda (0-8) en beloonde hij het vertrouwen met een hattrick; zondag kwam Van de Beek ook tot scoren tegen Roda JC Kerkrade (5-1). Hij is blij met zijn vorm op dit moment.

Na zijn reserverol tegen Utrecht erkende Van de Beek dat het nieuws pijn deed, omdat hij vond dat het beter ging. Die uitspraken werden breed uitgemeten, merkt de Ajacied nu op. "Iedereen is teleurgesteld als hij niet speelt. Overal was het nieuws daarna te zien, dat was wel heel overdreven", zegt hij in gesprek met Goal. Wel sprak Van de Beek erover met Marcel Keizer. "De trainer vond dat ik er anders mee om moest gaan en dat ik het op het veld moet laten zien."

Van de Beek ging met de kritiek van Keizer aan de slag. "Hoe ik nu speel is ook wat Keizer graag wil denk ik. Ik moet niet te veel ouwehoeren en gewoon voetballen", geeft hij aan. "Ik laat het extra zien op trainingen, maar ook in de wedstrijden probeer ik dat. Er zaten eerder dit seizoen best goede wedstrijden bij, maar het scorend vermogen moest omhoog. Dat gaat nu goed en nu is het zaak om die lijn vast te houden."