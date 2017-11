‘Labyad heeft nog steeds de leeftijd om naar de absolute top te kunnen’

Met twee treffers gidste Zakaria Labyad FC Utrecht langs Sparta Rotterdam. De Domstedelingen wonnen op Het Kasteel met met 1-3 van de ploeg van trainer Alex Pastoor, onder toeziend oog van Mustapha Hadji. De assistent-bondscoach van Marokko kwam kijken naar Labyad en moet met lovende rapporten huiswaarts zijn gekeerd.

“Ik wist niet dat hij er zat. Ik ken hem uit de periode dat ik voor Marokko speelde. Hopelijk krijg ik eerdaags een nieuwe kans. Dat is afwachten. Ik heb geen direct contact met hem”, zegt Labyad in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens Willem Janssen is de aanvallende middenvelder te goed voor FC Utrecht. “Ja, dat zeggen veel mensen. En het is ook zo. Hij is zo dominant in het beslissen van wedstrijden. Tegen Ajax scoort hij tweemaal, nu weer.”

“Hij is zo balvast. Door zijn ultrakorte manier van wenden en keren twijfelen tegenstanders voortdurend wat hij gaat doen. En met zijn traptechniek maakt hij het verschil”, is Janssen lovend over Labyad. De aanvallende middenvelder reageert bescheiden op de uitspraken van zijn ploeggenoot. “Dat Willem mij te goed vindt voor FC Utrecht, is een mooi compliment. Maar we hebben elkaar nodig om te presteren. In mijn eentje ben ik niets.”

Ook Utrecht-trainer Erik ten Hag is in gesprek met De Telegraaf positief over Labyad. “Hij moet elke training en elke wedstrijd de beste zijn, maar er zijn wel eens dagen dat hij het wel oké vindt. Ik vind dat hij van zichzelf moet eisen het maximale uit zijn carrière te halen. Hij heeft nog steeds de leeftijd om naar de absolute top te kunnen”, stelt de oefenmeester, die dagelijks de strijd aangaat met Labyad. “Het is een mooie strijd om daar het maximale uit te halen.”