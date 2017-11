Lucratief miljoenencontract voor Ajax met Chinese partner

Ajax heeft een vijfjarig samenwerkingscontract met Guangzhou R&F ondertekend, zo maakt de Amsterdamse club maandagochtend bekend. Met hulp van Ajax wil de Chinese club de beste jeugdopleiding van China ontwikkelen. Ajax laat weten dat een totaalbedrag van tien miljoen euro is gemoeid met de deal. Als de samenwerking bevalt, willen beide partijen nog eens vijf jaar met elkaar verder.

Ajax wil de kennis van de eigen jeugdopleiding mondiaal delen en wil dergelijke samenwerkingen in meerdere werelddelen aangaan. De Ajax Coaching Academy (ACA) is speciaal om die reden opgericht en wordt in China verantwoordelijk voor de vormgeving van de jeugdopleiding. Het gaat dan onder meer om scouting en talentontwikkeling. Voormalig Ajax-trainer Ed Engelkes wordt technisch directeur en er gaan meerdere Ajax-coaches mee om de filosofie over te brengen.

Edwin van der Sar noemt de samenwerking een goede zaak voor Ajax. De afgelopen jaren was Ajax al actief op de Aziatische markt, geeft de algemeen directeur aan, maar dat ging voornamelijk om commerciële deals. "Deze samenwerking draait vooral om voetbal. De jeugdopleiding is voor Ajax al decennia lang ontzettend belangrijk in alles wat wij doen. Dat we nu onze kennis kunnen delen in deze samenwerking met R&F is goed voor beide clubs."

Guangzhou speelt in de Chinese Super League en eindigde dit jaar op de vijfde plaats. De club werd in 2011 opgericht en staat onder leiding van de Servische trainer Dragan Stojkovic. Vicepresident Nicky Wong reageert verheugd op de deal met Ajax. "Ajax is een club met een rijke historie, nationaal en internationaal. Zij hebben de beste jeugdopleiding van de wereld. Wij zijn een jonge club, maar met dezelfde filosofie als Ajax heeft waar het gaat om de manier van spelen, maar ook met betrekking tot opleiden van jeugd."