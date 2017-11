‘Cillessen speelt niet regelmatig, terwijl Zoet het wekelijks waarmaakt’

PSV boekte zondag een moeizame 1-2 zege op Excelsior en mocht Jeroen Zoet dankbaar zijn. In de tweede helft moest de keeper meermaals ingrijpen om de voorsprong van zijn ploeg intact te houden. Volgens rapporteur Ben Wijnstekers, die in De Telegraaf een zeven gaf voor het optreden van Zoet, hoort de PSV-keeper thuis in Oranje.

Wijnstekers trekt de vergelijking met Jasper Cillessen, die in tegenstelling tot Zoet niet wekelijks onder de lat staat. "Terwijl Zoet het, weliswaar in de Eredivisie, wekelijks waarmaakt. Hij is een van de beste keepers in Nederland en hoort in het Nederlands elftal thuis", concludeert Wijnstekers. Begin deze maand pleitte Zoet zelf ook voor een basisplek in Oranje en dat vindt Wijnstekers niet gek."Hij plaatste een terechte kanttekening bij de beslissing van de bondscoach om Cillessen op te stellen. Waarom zou je dat niet mogen zeggen?"

Afgelopen zomer blokkeerde PSV tot teleurstelling van Zoet een transfer, De doelman is toen niet bij de pakken neer gaan zitten, vertelt trainer Phillip Cocu in het Eindhovens Dagblad. Hij is zich volgens Cocu juist gaan afvragen welke facetten van zijn spel beter konden, om zijn ambities te kunnen waarmaken. In samenwerking met keeperstrainer Ruud Hesp is Zoet daaraan gaan werken. "In plaats van te wijzen naar andere dingen en het uitspreken van ja maar-zinnetjes of teleurgesteld te zijn, is hij aan de slag gegaan", aldus Cocu.