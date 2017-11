Kluivert rekent op basisplaats: ‘Als ik de trainer was, wist ik het wel’

Met drie doelpunten was Justin Kluivert zondagmiddag de grote man bij Ajax. De achttienjarige vleugelaanvaller kampte de afgelopen tijd met een vormdip, die gepaard ging met fysieke ongemakken. “Is misschien wel logisch, maar voor mij was dat wennen”, zegt Kluivert in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Ik kreeg vorig jaar in minuut 58 weleens kramp. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: hoe kan dat nou? Ik ben nog harder gaan trainen”, stelt de jonge aanvaller, die hoopt dat hij met zijn optreden tegen Roda JC Kerkrade een basisplaats heeft veiliggesteld. “Ik ga er wel vanuit, ja. Als ik trainer was, wist ik het wel. Dan zou ik mezelf natuurlijk altijd opstellen. Maar ik ga er niet over, hè. Ik kijk ernaar uit om volgende week weer in de basis te staan.”

Vader Patrick Kluivert zag zijn zoon vanuit Barcelona uitblinken. "Dit is natuurlijk een mooie opsteker voor Justin. Hij heeft nog veel te bewijzen”, zegt Kluivert senior in gesprek met De Telegraaf. “Maar hij speelde voor de tweede keer op de positie, waar hij volgens mij het beste tot zijn recht komt. En hij maakte drie goede goals, waardoor Ajax won. Dat had hij nodig. Hij moet zo doorgaan.”