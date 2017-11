‘Hij speelde met een gouden ketting, dat is onbegrijpelijk en amateuristisch'

Tonny Vilhena bracht Feyenoord zaterdagavond op voorsprong in de wedstrijd tegen FC Groningen. Bij het vieren van de treffer deed de middenvelder zijn vingers in de oren, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan. Ook Willem van Hanegem is geen voorstander van de manier van juichen van Vilhena..

“Dat Tonny Vilhena zijn vingers in zijn oren deed na een doelpunt, daar heb ik dan weer veel minder mee. Vilhena heeft heel veel mogelijkheden om ver te komen, dan is het logisch dat er af en toe kritiek is. Vingers in de oren, tsja”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij was niet onder de indruk van het spel van Feyenoord in de afgelopen weken.

“Als wij de afgelopen maanden onze handen voor onze ogen hadden gedaan bij de fouten van Feyenoord, dan hadden we hele wedstrijden niet gezien. Dat had ook voordelen gehad”, vervolgt de Kromme zijn verhaal. “Dan had ik misschien niet gezien dat Miquel Nelom de eerste helft tegen FC Groningen met een gouden ketting om zijn nek speelde. Vergeten af te doen? Voor mij is dat onbegrijpelijk en zelfs amateuristisch.”