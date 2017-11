Frenkie de Jong erkent: ‘Ik ben het volledig met Dick Advocaat eens’

Frenkie de Jong speelde zondagmiddag tijdens zijn invalbeurt een belangrijke rol in de overwinning van Ajax op Roda JC Kerkrade (5-1). De middenvelder was deze eeuw de eerste speler die als invaller drie assists voor zijn rekening nam. Daarnaast was De Jong ook goed voor vier key-passes, 94 procent passzuiverheid en vier geslaagde dribbels.

In de voorbereiding op het duel met Roda keek De Jong naar De Tafel van Kees, waarin Dick Advocaat zei dat de middenvelder in zijn optiek geen nummer zes is. "Hij vond dat ik meer een acht of een tien ben, omdat ik veel dribbel", vertelt De Jong maandag in gesprekmet De Telegraaf. "Ik denk dat ik ook op zes kan spelen, maar misschien ziet hij liever een ander type, een passer."

Advocaat zei ook dat De Jong zich op zijn leeftijd al in de basis geknokt had moeten hebben. "Ik ben het volledig met hem eens dat ik moet gaan spelen en van het stempel ’talent’ af moet." De Jong kwam dit seizoen in dertien officiële duels binnen de lijnen. Slechts vijf keer verscheen hij aan het startsignaal en slechts tweemaal bleef hij negentig minuten binnen de lijnen staan.

De Jong is naar eigen zeggen nog zeker niet moedeloos, hij voelt wel vertrouwen. "Dat kunnen ze uitspreken, maar ik moet wel gaan spelen. Ik ga niet over de opstelling, maar ik hoop dat de trainer niet meer om me heen kan. Op welke plek op het middenveld maakt me echt niet uit, als ik maar speel." Ajax en De Jong praten momenteel over een nieuw contract. De huidige contractuele samenwerking loopt medio 2019 ten einde, maar Ajax wil het talent graag tot medio 2022 op de loonlijst zetten.