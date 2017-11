Van Hanegem: ‘Echt, Bosz had tegen Schalke beter met 0-2 kunnen verliezen’

Peter Bosz en Borussia Dortmund hebben geen gezamenlijke toekomst meer, zo concludeerden de media in Duitsland zaterdagavond na de 4-4 remise tegen Schalke 04. Het team van Bosz nam weliswaar na 24 minuten spelen een voorsprong van liefst 4-0 tegen de aartsrivaal, maar in de tweede helft kwamen de bezoekers goed terug. De clubleiding besloot Bosz zondag echter niet te ontslaan.

Clubdirecteur Hans-Joachim Watzke sprak zondag tijdens de algemene ledenvergadering zijn steun uit aan de geplaagde coach. "Ik verwacht van jou, Peter, en je team dat jullie er alles aan doen om weer in het juiste spoor te komen. We zullen sterker uit deze situatie komen'', zo benadrukte de sportbestuurder van die Borussen. Dortmund speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen nummer zes Bayer Leverkusen, dat een punt minder heeft.

"Wat Borussia Dortmund zaterdag overkwam, is veel erger dan verliezen'", zo oordeelt Willem van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Een 4-0 voorsprong weggeven in een beladen derby, in een periode dat het op zijn zachtst gezegd niet zo lekker loopt, is een rechtse directe. Echt, Bosz had die wedstrijd beter met 0-2 kunnen verliezen dan dit."

Watzke wilde zondag nog niets weten van paniek. "We hebben in de Bundesliga slechts drie punten minder dan op hetzelfde moment vorig seizoen. We zitten nog in de buurt van de plaatsen die recht geven op Champions League-voetbal." Van Hanegem zou het jammer voor het Nederlandse voetbal vinden als Bosz zijn congé krijgt. "Louis van Gaal moest al vertrekken bij Manchester United, Ronald Koeman kreeg de zak bij Everton. Frank de Boer bij Internazionale en Crystal Palace en dan tel ik Andries Jonker, die werd weggestuurd bij VfL Wolfsburg, niet eens mee."

"Nee, we hebben niet meer de beste spelers van Europa en al helemaal niet meer de beste trainers van Europa." De laatste zege van Dortmund in de competitie dateert van eind september, toen FC Augsburg met 1-2 werd verslagen.