Forse kritiek op gebaar van Vilhena: ‘Deze goal maakt heel Nederland’

Tonny Vilhena scoorde zaterdag in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen (0-2 winst) en deed bij het juichen vingers in zijn oren. "Ik sluit me af voor de buitenwereld, ik wil niks horen", luidde na afloop de uitleg van de middenvelder, die verder geen tekst en uitleg aan RTV Rijnmond wilde geven. "Dat is iets voor mezelf. Verder ga ik het er niet over hebben."

Pierre van Hooijdonk kan zich hierover opwinden. Hij vindt de kritiek van de afgelopen periode over het spel Vilhena zeker niet misplaats. "Als er op iemand terechte kritiek is geweest, is het op Vilhena", zo oordeelde de oud-speler van onder meer Feyenoord zondagavond bij Studio Voetbal. "Hij heeft gewoon niet goed genoeg gespeeld en grote kansen gemist. Er mag toch kritiek zijn op een speler van Feyenoord?"

"Met alle respect", ging Van Hooijdonk verder. "Deze goal maakt heel Nederland. En dan dat gebaar? Supporters van Feyenoord walgen ervan." Kiki Musampa vond het gebaar ook misplaatst en benadrukte dat het bij topsport hoort om kritiek te krijgen. Arno Vermeulen stelde dat Van Hooijdonk het een beetje groot maakte. "Nee, hij maakt het groot", zo repliceerde de oud-aanvaller.

Een andere oud-Feyenoorder, de Deense assistent-bondscoach Jon Dahl Tomasson, ligt er niet wakker van. "Het is niet slim, maar los van de terechte kritiek is het gewoon emotie." Van Hooijdonk kon er toch niet over uit. "Maar is er nu niemand die zegt: Tonny, wat doe je allemaal?", vroeg hij zich af. "Zo onvolwassen, zo kinderlijk."