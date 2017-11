Luuk de Jong zet PSV op scherp: ‘Ik begrijp de vraagtekens bij deze ploeg’

PSV won zondag op bezoek bij Excelsior (1-2) zijn tweede wedstrijd op rij op kunstgras. De koploper won een week geleden in extremis bij PEC Zwolle (0-1) en ook in Kralingen piepte en kraakte men zoals het een kampioenskandidaat niet betaamt. Luuk de Jong benadrukt dat de Eindhovenaren zijn gewaarschuwd; Excelsior slaagde erin om PSV na rust naar achteren te dwingen en zelfs het voetbal verdween uit de ploeg van Phillip Cocu.

Als Excelsior dat lukt, zullen ook andere teams in de Eredivisie bloed ruiken tegen dit PSV, zo ziet ook De Jong in. "Daarom begrijp ik ook wel dat er nog vraagtekens worden gezet bij deze ploeg", vertelt de aanvaller maandag in De Telegraaf. PSV speelde voor rust goed voetbal, maar was ook een aantal keer slordig in de passing. "Toen dat na rust ook een paar keer gebeurde, kozen we in mijn ogen te snel voor de lange bal. Dan kom je niet meer aan voetballen toe. Dan krijg je wel zo’n gevoel van ’het zal toch niet?'"

Jeroen Zoet hield PSV echter op de been en zodoende boekte de koploper de negende zege op rij in de Eredivisie. De Jong wil niet te hard van de daken schreeuwen dat de PSV dit nooit meer uit handen gaat geven. De voorsprong op Ajax, de tegenstander van over twee weken, bedraagt acht punten. PSV ontvangt eerst nog Sparta Rotterdam, terwijl de Amsterdammers op verplaatsing tegen FC Twente moeten aantreden.

"Ja, in het voetbal gebeuren gekke dingen", weet De Jong. "Acht punten is een heel lekker gat. Daar mogen we ook trots op zijn als team, dat we zo’n goede eerste seizoenshelft neerzetten. Dit willen we niet meer weggeven. En dat mag eigenlijk ook niet."