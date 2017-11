‘Is het voor supporters van Ajax niet lastig om van Hakim Ziyech te houden?’

Met drie goals, acht assists en veel balveroveringen is Hakim Ziyech weliswaar een bepalende speler voor Ajax, maar hij lijdt door het risico in zijn spel ook veel balverlies. Dat laatste aspect zorgde er zondagmiddag tijdens de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (5-1) zelfs voor dat er fluitconcerten in het stadion te horen waren. "Dat mag je geen supporters noemen. Supporters steunen hun club", reageerde de middenvelder.

"Zou hij niet populairder moeten zijn dan hij nu is?", vroeg NOS-commentator Arno Vermeulen zich zondagavond bij Studio Voetbal af. "Is het voor Ajax-fans niet lastig om van Ziyech te houden? Niet als voetballer, maar hij heeft altijd iets verongelijkts. Hij lacht nooit, is geen vrolijke jongen."

Kiki Musampa denkt dat Ziyech dit seizoen minder goed in zijn vel steekt dan vorig seizoen onder Peter Bosz. Hij had namelijk een band met de vorige assistent, Hendrie Krüzen. "Die is weggevallen en de vraag is of iemand dat heeft opgepikt. Hij heeft weinig met Hennie Spijkerman en met Keizer en ik weet niet of hij een warme band heeft met Aron Winter", zo stelde de oud-voetballer van Ajax.

"Verder is zijn broertje weggevallen", ging Musampa verder. "Abdelhak Nouri. Met hem had hij een heel goede band. Ik heb het gevoel dat Ziyech een beetje alleen is, dat niemand naar hem omkijkt. Hij moet wel het gevoel krijgen dat hij hier moet zijn." Geen enkele speler in de Eredivisie kwam dit seizoen tot meer assists (8), gecreëerde kansen (55) en schoten (64) dan de Marokkaans international.