Klopp: ‘Als een voetballer uit mijn team ooit zo denkt, stop ik meteen’

Jürgen Klopp is wars van bijvoorbeeld tijdrekken om een goed resultaat over de streep te trekken. Liverpool gaf afgelopen week tot tweemaal toe een voorsprong uit handen. In de vijfde groepswedstrijd van de Champions League had de Merseyside-club zelfs niet voldoende aan een 0-3 voorsprong in en tegen Sevilla (3-3), terwijl Chelsea zaterdagavond een 1-0 achterstand in de topper op Anfield wegpoetste: 1-1.

Klopp weigert resoluut om zijn voetballers in de slotfase tijd te laten rekken, door bijvoorbeeld zelf kleine overtredingen te begaan of door vrije trappen uit te lokken. "We proberen wedstrijden in het slot te gooien, maar dat willen we niet op een cynische manier doen", zo benadrukt de Duitser. "We doen het niet op een manier als: ga maar telkens liggen. Dan krijg je zeven minuten blessuretijd."

"Als een voetballer uit mijn team ooit zo denkt, stop ik meteen", verzekert Klopp. "Ik houd er niet van als iemand geen sportman is en niet eerlijk is. Als het niet meer okay is dat we ons best doen, dan is er iets mis. Ja, je moet slim zijn en ja, je moet slim zijn in bepaalde situaties. Maar ik zag geen momenten waarop we naar de grond hadden moeten gaan. Als je geen fluitje hoort, moet je blijven staan."

Liverpool is met 23 punten op een zesde plaats terug te vinden, met slechts twee punten minder dan nummer vier Arsenal. The Reds, die niet meer meedoen in de EFL Cup, hebben overwintering in de Champions League in eigen hand. Op de laatste speeldag komt CSKA Moskou op bezoek.