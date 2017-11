Guardiola benadrukt: ‘Hij is pas 22 jaar en kan nog heel veel beter worden’

Raheem Sterling is tot een van de smaakmakers van Manchester City uitgegroeid. De aanvaller had zondag een belangrijk aandeel in de 1-2 zege op Huddersfield Town: hij 'verdiende' een strafschop, die door Sergio Agüero werd benut, en nam zelf de winnende treffer voor zijn rekening. Sterling staat na achttien officiële duels al op liefst twaalf doelpunten; dat is nu al zijn hoogste aantal goals in één seizoen in zijn carrière.

"Hij kan zich nog ontwikkelen, maar hij heeft een grote stap gezet", zo verzekerde Josep Guardiola na de driepunter in het John Smith's Stadium. "Hij wint wedstrijden. Nu is hij een winning player. Maar niet alleen op het gebied van doelpunten. Nu is hij sterk, hij houdt de bal in zijn bezit... Terwijl hij daarvoor veel balverlies leed."

"Hij is pas 22 jaar en kan nog heel veel beter worden", zo denkt de Spaanse manager. "Daar is hij toe in staat... Als hij bereid is om te leren. We zullen er zijn om hem te helpen." Sterling werd eerder deze maand door Arsène Wenger beschuldigd van het uitlokken van een strafschop, in de 3-1 zege van the Citizens op Arsenal. Hij ging zondag opnieuw neer, na een duel met Scott Malone.

Sterling was zodoende opnieuw het middelpunt van een big penalty call, maar Guardiola deed er luchtig over. "Hij heeft twee duidelijke strafschoppen verdiend. Wellicht zegt zelfs Arsène dat het een strafschop was. Ik denk dat het meer dan duidelijk is." Sinds het debuut van Sterling voor Manchester City in de Premier League, in augustus 2015, verdiende alleen Jamie Vardy (tien) meer penalty's dan Sterling (zeven).