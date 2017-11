Barcelona baalt opnieuw: ‘Die arbitraire blunder kostte ons de landstitel’

Barcelona hield zondagavond dankzij een laat doelpunt van Jordi Alba een punt over aan het bezoek aan Valencia, de nummer twee van LaLiga: 1-1. De koploper dacht in de eerste helft al gescoord te hebben, maar de arbitraire leiding zag geen doelpunt in een inzet van Lionel Messi. Het leer was zeker een halve meter over de doellijn. Tijdens en na afloop van de ontmoeting in Mestalla ging het dan ook volop over het incident.

In Spanje wordt de video-arbiter namelijk (nog) niet toegepast. "Mijn doelpunt was belangrijk", vertelde Jordi Alba. "Maar daarvoor was er een fout van de arbitrage. Dat overkwam ons vorig seizoen ook al tegen Real Betis. Die arbitraire blunder kostte ons zelfs de landstitel, op punten. Het was een duidelijk doelpunt. Hij ging drie meter over de doellijn", zo verzekerde de linkerverdediger, lichtelijk overdreven.

"Ik zag het vanaf het middenveld! Het is duidelijk dat de video-arbiter noodzakelijk is. Deze technologie zal voor iedereen goed zijn." Ernesto Valverde betreurde de misstap van de arbitrage. "Het is onbegrijpelijk dat zo'n duidelijk moment op dit niveau niet telt. De wedstrijd werd gekenmerkt door dat moment", verzekerde de oefenmeester, die daarna toch de kwaliteiten van Valencia opnoemde en complimenteus overkwam.

Valverde kon er uiteindelijk enigszins om lachen. Hij kreeg de vraag of hij het zorgelijk vond dat Barcelona in de eerste helft goed speelde en niet tot scoren kwam. "Ja, maar we hebben gescoord. Of het een probleem is dat we goed spelen en niet scoren? Ja, een oogprobleem." Sergio Busquets hoopt dat de video-arbiter snel zijn intrede doet. "Er zijn veel dingen die de video-arbiter niet duidelijk zal kunnen maken, maar ik hoop dat hij bij dit soort momenten voor duidelijkheid kan zorgenn. Het is noodzakelijk."

"Het is iets dat iedereen nodig heeft, niet alleen vanwege dit moment", zo verzekerde de middenvelder van Barcelona. "De Spaanse competitie heeft de beste voetballers ter wereld en de beste competitie ter wereld verdient de beste technologie. De bal ging duidelijk over de doellijn, maar de scheidsrechter én de grensrechter zagen het niet eens."