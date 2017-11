Guardiola benadrukt: ‘We gaan verliezen, dat gaat echt gebeuren’

Josep Guardiola denkt niet dat Manchester City dit seizoen niet één duel gaat verliezen, ook al leverden de eerste dertien speeldagen van de Premier League liefst twaalf zeges en één remise (tegen Everton op de tweede speeldag, 1-1) op en bleef men ook in de andere competities ongeslagen. De koploper was zondag te sterk voor Huddersfield Town (1-2) en heeft een voorsprong van liefst acht punten op de nummer twee: stadsgenoot Manchester United.

"We gaan verliezen, dat gaat echt gebeuren", zo benadrukte Guardiola na de zege in het John Smith's Stadium, waar Sergio Agüero en Raheem Sterling een eigen doelpunt van Nicolás Otamendi wegpoetsten. "Vandaag ging het maar net goed, het gaat dus op een dag gebeuren. Als we een wedstrijd per week zouden spelen, zou ik je zeggen dat het moeilijk zou zijn om punten te laten liggen."

"Maar als je elke drie dagen een wedstrijd speelt... Als je kijkt naar het programma van december en januari. We moeten in de Champions League nog naar Shakhtar Donetsk. Het is onmogelijk. We gaan verliezen, maar het gaat erom hoe we daar tijdens en na die wedstrijd mee omgaan. Dat is belangrijk." Manchester City is nu al achttien officiële duels op rij ongeslagen. "Dat is een ongelooflijk aantal. In de Premier League hebben we elf keer op rij gewonnen. We verkeren in goede vorm."

"Ik ben erg blij met deze overwinning. Ik weet dat onze fans hier zijn. Ze kunnen blij zijn, ze zagen hun spelers tot de laatste seconden strijden. Dat vind ik het belangrijkste. Het was een echte competitiewedstrijd. De winter is aangebroken. Dit soort situaties, dit soort wedstrijden, met minder tijd om te herstellen dan de tegenstander, het fysieke spel, met tien spelers verdedigen... Het was zo moeilijk in hun strafschopgebied. Het is goed om dit mee te maken. We willen kampioen worden en je kan geen makkelijke wedstrijden verwachten. Je moet dit allemaal meemaken."