Dost speelt discutabele rol bij doelpunt en viert zege met Sporting

Sporting Portugal heeft goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. Os Leões waren zondagavond met 1-2 te sterk voor Paços de Ferreira en hebben nog maar twee punten minder dan koploper FC Porto. Bas Dost deed negentig minuten mee bij de bezoekers, maar scoorde niet in Estádio da Mata Real.

Sporting kwam na twintig minuten op voorsprong door een kopbal van Rodrigo Battaglia, na een scrimmage bij een hoekschop. Paços was van mening dat dat doelpunt niet had mogen tellen omdat Dost buitenspel zou hebben gestaan, maar de scheidsrechter keurde de treffer goed. Paços liet zich in de eerste helft overigens ook niet onbetuigd, want men kon zich goed meten met Sporting en kreeg ook een aantal prima kansen.

In de tweede helft hoopte Sporting de marge te verdubbelen en Bruno Fernandes was nog het dichtst bij de 0-2 toen hij met een vlammend schot de paal raakte. In de 74e minuut was het wél raak: Gelson Martins draaide na een lage voorzet van Fábio Coentrao weg bij zijn tegenstander en schoot raak. De aansluitingstreffer van Marco Baixinho in blessuretijd was er enkel voor de statistieken.