VIDEO - Depay schittert in ruime overwinning van Lyon bij OGC Nice

Olympique Lyon haalde zondag hard uit op bezoek bij OGC Nice. De ploeg van trainer Bruno Génésio was veel te sterk voor de ploeg uit Zuid-Frankrijk en won met 0-5. Met twee doelpunten in de eerste helft had Memphis Depay een belangrijk aandeel in de ruime overwinning.