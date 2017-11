Doelpunt diep in blessuretijd dompelt scorende De Vrij in rouw

Lazio is er niet in geslaagd om in punten op gelijke hoogte te komen met nummer drie Juventus. I Biancocelesti, die donderdag met de tweede keus remiseerden tegen Vitesse, waren zondag op weg naar een minimale overwinning op Fiorentina, maar in de derde minuut van de blessuretijd ging het toch nog mis: 1-1.

Stefan de Vrij maakte het doelpunt voor Lazio in het Stadio Olimpico, want de verdediger kopte na 25 minuten knap raak uit een vrije trap van Luis Alberto. Het was voor De Vrij zijn derde doelpunt van het seizoen en voor Luis Alberto de vierde assist uit een standaardsituatie. De score had voor rust nog verder op kunnen lopen, maar ook Fiorentina kreeg enkele goede kansen. Zo schoot Federico Chiesa rakelings naast.

In de tweede helft verdedigde Lazio de voorsprong lange tijd met succes. Fiorentina kwam niet veel verder dan een gevaarlijke volley van Germán Pezzella, maar door een benutte strafschop van Khouma Babacar werd het toch nog 1-1. Lazio had eerder nagelaten om de marge te verdubbelen, want Ciro Immobile en Marco Parolo kregen kansen daartoe.