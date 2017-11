Janssen levert belangrijke assist en loopt aan tegen schorsing

Fenerbahçe is zondag opgeklommen naar de derde plek in de Süper Lig. De ploeg van Aykut Kocaman won met minimale cijfers op bezoek bij Antalyaspor, dankzij een doelpunt van Giuliano. De assist kwam van de voet van Vincent Janssen, die in de vorige speelronde ook al een beslissende pass op zij naam schreef. Wel liep de spits in de blessuretijd tegen zijn vierde gele kaart van het seizoen aan, waardoor hij er volgende week niet bij is tegen Kasimpasa.

Traditioneel heeft Fenerbahçe het lastig op bezoek bij Antalyaspor. De voorgaande drie ontmoetingen in de Antalya Arena werden niet gewonnen en ook ditmaal was het niet makkelijk voor de grootmacht. Op slag van rust brak Fenerbahçe toch de ban. Giuliano stoomde vanaf de rechterflank op en bediende Janssen, die de bal weer teruggaf. In het strafschopgebied passeerde Giuliano zijn bewaker en rondde hij af in de verre hoek.

Het was het derde doelpunt van de Braziliaan in zijn laatste vier uitwedstrijden. In de tweede helft kwam Fenerbahçe goed weg en hield het de voorsprong vast. Dankzij de overwinning neemt Fenerbahçe de derde plaats over van regerend kampioen Besiktas. Het team van Kocaman heeft een achterstand van drie punten op Medipol Basaksehir, dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft en maandag in actie komt. Het gat met koploper Galatasaray bedraagt zes punten.