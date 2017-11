Sterling kroont zich vijf dagen na ‘Feyenoord’ opnieuw tot matchwinner

Manchester City heeft in de dertiende speelronde van de Premier League geen fout gemaakt en blijft als enige club in de hoogste afdeling van Engeland ongeslagen. Raheem Sterling kroonde zich tegen Feyenoord al tot de matchwinner en maakte ook dit keer, tegen Huddersfield Town, in de slotfase van het duel het winnende doelpunt: 1-2.

Manchester City zat met de gedachten al bij de thee toen de 1-0 viel. Een hoekschop werd verlengd door Christopher Schindler waarna Nicolás Otamendi de bal achter zijn eigen doelman kopte en Huddersfield op voorsprong zette: 1-0. De voorsprong mocht niet echt verdiend worden genoemd, want misschien behoudens het begin en het einde van de eerste helft was Manchester City de baas in het John Smith’s Stadium. De bezoekers dachten ook al vrij snel op voorsprong te komen, ware het niet dat een doelpunt van Sergio Agüero na een vrije trap van Kevin De Bruyne vanwege buitenspel werd afgekeurd.

Huddersfield werd in het verweer gedwongen, maar had geluk dat Manchester City slordig omging met de kansen. Vincent Kompany kon zijn kopbal niet de juiste richting meegeven, Schindler voorkwam met een interventie dat Agüero gevaarlijk kon worden en Otamendi knalde over. Diezelfde Otamendi maakte er later met een eigen doelpunt dus 1-0 van. In de tweede helft rechtte Manchester City snel de rug, want binnen drie minuten stond het 1-1: Agüero benutte een strafschop na een overtreding van Scott Malone op Sterling.

Agüero heeft nu overigens in al zijn laatste acht Premier League-wedstrijden tegen een promovendus gescoord, met een totaal van negen treffers. The Citizens hoopten hierna door te drukken, maar de tweede treffer viel pas zes minuten voor tijd. Een schot van Gabriel Jesus werd geblokt, maar Sterling kreeg de rebound op zijn bil en zo dwarrelde de bal in het doel. Op basis van het balbezit was dat in ieder geval een verdiende voorsprong voor de gasten van Josep Guardiola. In het vervolg trapte Aaron Mooy nog in het zijnet namens Huddersfield, maar de punten gingen ‘gewoon’ mee naar Manchester. Na afloop kreeg Rajiv van la Parra overigens nog de rode kaart, na een conflict met Leroy Sané.