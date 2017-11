YouTuber inspireert Labyad: ‘Natuurlijk kijk ik naar Bas’

Zakaria Labyad droeg zondag met twee doelpunten bij aan een 1-3 overwinning van FC Utrecht op Sparta Rotterdam. Met name zijn 1-2 was van grote klasse, want de middenvelder schoot een vrije trap er uit een moeilijke hoek in bij doelman Roy Kortsmit. Hij zegt dat hij zich heeft laten inspireren door Bas van Velzen.

De YouTuber uit Zwolle is gespecialiseerd in het nemen van vrije trappen en heeft daar video’s van op zijn kanaal gezet. “We trainen er vaak op. Ik heb Bas ook een aantal vrije trappen vanuit een moeilijke hoek zien binnenschieten. Natuurlijk kijk ik ernaar. Hij is een jongen met een zwabberbal en een aantal jongens bij ons in de selectie wil ook zo trappen. Daar trainen we hard voor”, zegt Labyad tegen FOX Sports.

Zakaria Labyad zet iedereen op het verkeerde been met DEZE vrije trap! 👀👀👀👀👀👀 Geplaatst door voetbalzone op zondag 26 november 2017

De overige treffers op Het Kasteel werden gemaakt door Nick Proschwitz en Gyrano Kerk. De 24-jarige Labyad speelt sinds de winter van dit jaar voor FC Utrecht en maakte sindsdien elf doelpunten in 37 officiële wedstrijden voor de Domstedelingen.