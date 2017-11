Dolberg scoort weer eens in de ArenA: ‘Het was een tijdje geleden’

Kasper Dolberg kwam zondagmiddag tot scoren in de wedstrijd tussen Ajax en Roda JC Kerkrade (5-1). Het was voor het eerst sinds mei dat de Deense spits in eigen stadion tot scoren kwam, toen hij doel trof in het met 4-0 gewonnen thuisduel tegen Go Ahead Eagles. “Het was weer tijd”, zegt Dolberg op de website van Ajax.

“Het voelt altijd goed om te scoren. Het was een tijdje geleden dat ik in de ArenA had gescoord”, vertelt de twintigjarige spits, die toegeeft dat de Amsterdammers in de eerste helft matig speelden. "We begonnen niet goed en kwamen 0-1 achter. We speelden slecht en ik weet niet zo goed hoe het kwam. Gelukkig werd het net voor rust 1-1, dat was precies volgens plan. In de rust hebben we besproken wat er aan de hand was.”

“We hebben toen een nieuw plan gemaakt. De wissel van Frenkie de Jong voor Deyovaisio Zeefuik maakte het verschil”, vervolgt Dolberg, die onlangs ontbrak in de Deense selectie voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland. “Ik heb de trainer gesproken en ik begreep waarom ik niet was opgeroepen. Zij communiceren goed en ik was ook niet boos, hoor. Natuurlijk had ik liever gespeeld, maar mijn doel blijft om er tijdens het WK bij te zijn. Vandaag heb ik met één doelpunt weer een goed begin gemaakt.”