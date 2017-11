Ster van Bayern München wil afsluiten in Amerika: ‘Dat is onze droom’

Het valt niet uit te sluiten dat Robert Lewandowski zijn carrière gaat afsluiten in de Major League Soccer. Vrouw Anna geeft in een interview met het magazine Business Insider aan dat ze met de spits van Bayern München plannen heeft om uiteindelijk naar de Verenigde Staten te vertrekken.

Anna Lewandowska wil in Amerika verder groeien met haar bedrijf ‘Healthy Plan by Ann’, zo vertelt ze: “Ik denk dat we enige tijd zullen doorbrengen in de Verenigde Staten. Onze droom is Los Angeles. Daar willen we onze doelstellingen verder ontwikkelen en we hopen dan ook dat Robert zijn carrière kan beëindigen bij een club in Los Angeles.”

Maar”, zo voegt Anna eraan toe. “Op dit moment is het niet meer dan een droom.” Vooralsnog lijkt de toekomst van de 29-jarige Robert Lewandowski gewoon bij Bayern te liggen, want hij heeft nog een contract dat tot de zomer van 2021 doorloopt. Lewandowski maakte tot dusverre 128 doelpunten in 167 wedstrijden voor der Rekordmeister.