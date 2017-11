Napoli herovert koppositie op Inter; klap in gezicht breekt AS Roma op

Napoli heeft de koppositie in de Serie A heroverd op Internazionale. De ploeg van Maurizio Sarri boekte zondag een minimale zege op bezoek bij Udinese (0-1) en hebben daardoor weer een voorsprong van twee punten. Tegelijkertijd gaven tien man van AS Roma een voorsprong uit handen tegen Genoa, terwijl AC Milan voor eigen publiek bleef steken op 0-0 tegen Torino.

Udinese - Napoli 0-1

Napoli had de overhand in Stadio Friuli en dat betaalde zich na ruim een half uur uit. Gabriele Angella haakte Allan in het strafschopgebied en de scheidsrechter twijfelde niet: strafschop. Jorginho ontfermde zich over de buitenkans en stuitte in eerste instantie op keeper Simone Scuffet, maar wist de rebound wel te benutten. Dries Mertens en Marek Hamsik probeerden de marge na rust uit te breiden, maar hadden geen succes. Aan de overzijde was José Reina meermaals belangrijk met reddingen die de gelijkmaker van Udinese voorkwamen.

Genoa - AS Roma 1-1

De eerste helft ging geruisloos voorbij in Genua. Roma, dat de voorgaande vijf competitieduels allemaal had gewonnen, wist zich geen weg te banen door de vijandelijke verdediging. Stephan El Shaarawy was een van de meest dreigende spelers voor de bezoekers, maar zijn schoten waren vruchteloos. Het was in de tweede helft toch El Shaarawy die de ban brak: hij kwam voor zijn man na een voorzet van Alessandro Florenzi en nam de bal in één keer op de slof: 0-1. Toch ging het mis voor Kevin Strootman en consorten. Daniele De Rossi kreeg rood voor een klap in het gezicht van Gianluca Lapadula, die zelf de penalty benutte en de zegereeks van Roma beëindigde.

AC Milan - Torino 0-0

Nikola Kalinic had al binnen vijf minuten voor het eerste doelpunt kunnen zorgen. De aanvaller schoot van binnen het strafschopgebied, maar zijn inzet zeilde via de paal naast. Een gevaarlijke vrije trap van Suso werd vervolgens verwerkt door Salvatore Sirigu en ook André Silva had geen geluk met de afronding. Voor rust werd dan ook niet gescoord, ondanks dat Milan de controle had. In de tweede helft bleef de thuisploeg het proberen, bijvoorbeeld via Suso en Leonardo Bonucci. Sirigu lette echter goed op en frustreerde ook Kalinic tot tweemaal toe, waardoor het 0-0 bleef. Vlak voor tijd moest Gianluigi Donnarumma nog ingrijpen om een Milanese nederlaag af te wenden.