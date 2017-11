Arsenal ontsnapt in Burnley dankzij late strafschop van Sánchez

Lange tijd leek Arsenal op bezoek bij Burnley af te steven op puntverlies, maar dankzij Alexis Sánchez namen the Gunners toch drie punten mee naar Londen. De Chileen was in de blessuretijd trefzeker vanuit een strafschop, waardoor de ploeg van manager Arsène Wenger uiteindelijk met 0-1 wist te winnen.

Burnley presteert dit seizoen voorlopig verrassend goed en stond voorafgaand aan het treffen op Turf Moor in punten gelijk met the Gunners. Arsenal-manager Wenger kon in Burnley niet beschikken over de zieke Mesut Özil. The Clarets speelden een goede eerste helft en kregen in de openingsfase mogelijkheden via Ashley Barnes en Jóhann Berg Gudmundsson. De eerste kans voor de bezoekers liet op zich wachten tot de achttiende minuut, toen Alexandre Lacazette Aaron Ramsey in stelling bracht. De Welshman kwam echter niet tot scoren.

Vijf minuten voor rust was de thuisploeg opnieuw dicht bij een treffer, toen een vrije trap van Robbie Brady gekeerd werd door Petr Cech. Na rust bleef Burnley gevaarlijk, terwijl ook Arsenal kansen kreeg. Lacazette en Ramsey kwamen echter niet tot scoren, terwijl een poging van Brady op het laatste moment geblokt werd door Laurent Koscielny. In de slotfase kwamen beide ploegen niet meer tot grote kansen, waardoor de 0-0 stand op het scorebord leek te blijven.

In de blessuretijd kregen de bezoekers echter nog een strafschop, die werd benut door Sánchez. Dankzij de zege maakt Arsenal een sprong op de ranglijst en passeert het Liverpool en Tottenham Hotspur, terwijl the Gunners Chelsea momenteel tot op één punt genaderd zijn. Komende woensdag staat voor de ploeg van Wenger een ontmoeting met Huddersfield Town op het programma.