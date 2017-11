Depay draagt met doelpunten bij aan ruime overwinning Lyon

Olympique Lyon heeft hard uitgehaald op bezoek bij OGC Nice. De ploeg van trainer Bruno Génésio was veel te sterk voor de ploeg uit Zuid-Frankrijk en won met 0-5. Met twee doelpunten in de eerste helft had Memphis Depay een belangrijk aandeel in de ruime overwinning.

Bij OGC Nice ontbrak Wesley Sneijder. De Oranje-international zat door een blessure ook niet op de bank. Bij de bezoekers startten Kenny Tete en Memphis Depay vanaf het eerste fluitsignaal. Laatstgenoemde had nog geen vier minuten nodig om de score te openen. Na een uitbraak kreeg Maxwel Cornet de bal aan de rechterflank. Met een scherpe voorzet bediende hij Depay, die de bal in een keer tegen de touwen schoot. Een kwartier later was het de andere Nederlander die zich liet gelden. Tete gaf aan op Cornet, die de voorsprong verdubbelde.

De bezoekers zouden de wedstrijd nog voor rust definitief beslissen. Na 27 minuten spelen tekende Mariano Diaz, waarna Depay tien minuten daarna de 0-4 maakte. De Oranje-international had weinig tijd nodig en krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied hard in de verre hoek. Het was alweer de zesde goal van de ex-PSV’er in zijn laatste zeven wedstrijden. Nice wist er na rust niets tegenover te zetten. Met nog twintig minuten op de klok kreeg Marlon zijn tweede gele kaart en moest de thuisploeg met tien man verder. Vlak nadat Depay werd gewisseld, bepaalde Myziane Maolida de eindstand op 0-5.