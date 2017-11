Labyad schittert met vroeg doelpunt en vrije trap uit onmogelijke hoek

FC Utrecht is opgeklommen naar de vijfde plek in de Eredivisie. Het team van Erik ten Hag nam zondag de volle buit mee op bezoek bij Sparta Rotterdam: 1-3. Zakaria Labyad speelde een hoofdrol door de score razendsnel te openen en na rust met een prachtige vrije trap doel te treffen.

Een extreem vroeg doelpunt van Utrecht leek de opmaat voor een vermakelijke eerste helft, maar dat was niet het geval. Beide teams maakten weinig indruk en wisten zich enkele keren zonder al te veel dreiging te melden voor het vijandelijke doel. De meeste kansen waren voor Utrecht, al waren schoten op doel zeldzaam. Een van richting veranderd schot van Yassin Ayoub vloog naast en Gyrano Kerk kopte over na een voorzet van Urby Emanuelson.

Diezelfde Kerk speelde overigens een hoofdrol bij de 1-0: in de eerste minuut passeerde hij meerdere Spartanen en legde de aanvaller de bal terug bij Labyad. Die tikte van dichtbij binnen. Daarna was de eerste tegenmogelijkheid voor Robert Mühren, maar doelman David Jensen lette goed op. Later in de eerste helft probeerde ook Nick Proschwitz het zonder succes voor de bezoekers. Daarom bleef het in het eerste bedrijf bij 1-0 voor Utrecht.

In het eerste kwartier in de tweede helft stichtte Sparta meer gevaar dan in de eerste 45 minuten. Dat resulteerde in de gelijkmaker: balverlies in de voorhoede van Utrecht werd optimaal uitgebuit door de bezoekers. Mühren vond Proschwitz, die kon binnentikken. Utrecht was zoekende en had uiteindelijk een standaardsituatie nodig om weer op voorsprong te komen. Labyad zette iedereen op het verkeerde been door vanuit een moeilijke hoek op doel te schieten: 2-1.

Een kwartier voor tijd besliste Utrecht de wedstrijd. Sander van de Streek kopte door richting Kerk, die op snelheid zijn bewaker aftroefde en de verre hoek vond. Sparta lanceerde een slotoffensief en wilde de aansluiting vinden. Utrecht hield echter stand en boekte de derde overwinning op rij in de Eredivisie en passeerde Feyenoord op de ranglijst. De ploeg van Ten Hag staat vijfde; Sparta blijft steken op plek veertien.