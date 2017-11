De Jong: ‘Ze kunnen het vertrouwen uitspreken, maar ik moet wel gaan spelen’

Frenkie de Jong speelde zondagmiddag tijdens zijn invalbeurt een belangrijke rol in de overwinning van Ajax op Roda JC Kerkrade (5-1). De middenvelder leverde drie assists en zorgde er mede voor dat de Amsterdammers in de tweede helft orde op zaken stelden tegen de hekkensluiter van de Eredivisie.

“Drie assists ongekend? Justin (Kluivert, red.) heeft drie goals gemaakt, dat is ongekend. Het is lekker dat het beter gaat lopen, dat zeker. Ik denk dat ik in de eerste helft op de bank zat net als iedereen op de tribune, het was gewoon slecht. Daar moeten we eerlijk in zijn, het loopt even niet lekker en dan krijg je ook nog zo’n ongelukkig tegendoelpunt”, zegt De Jong in gesprek met Voetbal Inside.

“Ik wil graag spelen en ik vind dat ik altijd moet spelen”, vervolgt de twintigjarige middenvelder. “Of de trainer nu niet meer om me heen kan? Dat zal je aan de trainer moeten vragen. Het maakt me niet uit in wat voor formatie we spelen, als ik maar gewoon speel. Het is lekker dat het beter gaat lopen als je invalt, maar ik moet het gewoon iedere week laten zien. Ik word zeker niet moedeloos, ik voel wel vertrouwen. Dat kunnen ze uitspreken, maar ik moet wel gaan spelen.”

Ajax-trainer Marcel Keizer was na afloop lovend over De Jong. “Door Frenkie gaat alles bewegen”, zegt Keizer in gesprek met de NOS. “Na het inbrengen van Frenkie zat er heel veel beweging in het team, ook bij Frenkie zelf zie je gewoon heel veel beweging en passing. Dan zie je bij iedereen het lef terugkomen.”