Ziyech baalt van Ajax-fans: ‘Dat kan ik geen supporters noemen’

Ajax won zondagmiddag met 5-1 van Roda JC. De Amsterdammers speelden een belabberde eerste helft en kwamen zelfs op achterstand. De supporters waren niet blij met het spel van hun ploeg en met name dat van Hakim Ziyech. Telkens wanneer Ziyech balverlies leed of een actie van hem mislukte, werd hij uitgefloten. De Marokkaans international kreeg het mee op het veld en vindt de mensen door wie hij wordt uitgefloten geen echte supporters van Ajax.

Ziyech vindt het onbegrijpelijk dat supporters eigen spelers uitfluiten. “Supporters die hun eigen spelers uitfluiten kun je geen supporters noemen. Je hoort je ploeg te steunen ondanks dat het wat minder gaat”, aldus de middenvelder tegenover de NOS. “Vorig jaar was het Bertrand Traoré die altijd uitgefloten werd en dit jaar zoeken ze iemand anders, prima. Het is niet leuk. Maar ik weet wat ik het team kan brengen en ik doe gewoon mijn stinkende mijn best. Ook als ik niet goed in de wedstrijd zit kan ik nog altijd heel gevaarlijk zijn. Ik snap het niet, maar dat moet je aan de supporters vragen."

Ook trainer Marcel Keizer vindt het jammer dat Ziyech werd uitgefloten. "Nee, dat snap ik niet. Hakim legt enorm veel risico in zijn spel. Dan kan er weleens een bal fout gaan, maar een minuut later zet hij weer iemand huppakee alleen voor de keeper. Hij is een klasse speler, die bij Ajax hoort te spelen.”