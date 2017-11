‘Ik schrok eigenlijk wel doordat Onana niet uitkwam bij de 0-1’

Christian Kum opende zondag de score voor Roda JC Kerkrade op bezoek bij Ajax, maar een heuglijke dag werd het desondanks niet. De Amsterdammers kwamen voor rust langszij en liepen in de tweede helft uit naar 5-1. Kum is onder de indruk van de prestatie van Justin Kluivert, die met een hattrick een hoofdrol opeiste. Ook was hij verrast door de manier waarop hij zelf de 0-1 mocht maken.

André Onana verliet zijn doel niet en Joël Veltman liet zich aftroeven, toen Kum vlak voor het doel werd bediend door Simon Gustafson. "Ik had de keeper eigenlijk wel verwacht en ik schrok dat hij niet uitkwam", erkent Kum bij FOX Sports. "Maar het was voor hem ook een lastige bal en er stond nog een verdediger bij (Veltman, red.). Ik kop 'm goed in. Je weet dat het lastig gaat worden, maar we wilden die 0-1 vast te houden tot de rust. Het is balen voor ons dat we net voor rust die 1-1 tegen kregen."

Kluivert bracht de score voor rust in evenwicht en maakte na de onderbreking nog twee fraaie doelpunten. Voor een verdediger is de achttienjarige buitenspeler niet makkelijk te bedwingen. "Het is ten eerste moeilijk dat hij zo snel is. Maar je kunt bij hem ook niet gokken dat hij naar binnen gaat. Als hij dan buitenom gaat, is hij niet meer in te halen", weet Kum. "Hij deed bij de 1-1 een kort één-tweetje met Hakim Ziyech en hij was weg. Het is wel mogelijk om Kluivert te verdedigen, maar dan moet alles meezitten. Dat was vandaag niet zo."

Donny van de Beek van Ajax, die zelf ook een doelpunt maakte, erkent dat de eerste helft slecht was van Ajax. De gelijkmaker van Kluivert gaf echter vertrouwen. "Elk schot van hem leek erin te gaan vandaag. Het is hem gegund, hij doet het goed", zegt Van de Beek. In de tweede helft speelde Ajax anders dan voor rust, voegt hij toe. "We hadden een extra middenvelder (Frenkie de Jong, red.) en kwamen er meer ruimtes. Daar hebben we goed gebruik van gemaakt. In de tweede helft lieten we goede dingen zien en maakten we goede doelpunten. Bij mijn doelpunt kreeg ik een goede bal van Frenkie, die fantastisch inviel."