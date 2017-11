‘Ik was net 26 en dacht: ik ben nog te jong om voor zoiets te gaan’

Rick ten Voorde verkaste afgelopen zomer naar het Hapoel Ramat Gan. De aanbieding uit Israël was niet de enige die hij kreeg, want hij had bijvoorbeeld ook naar India kunnen vertrekken. In gesprek met Voetbalzone vertelt hij waarom hij die aanbiedingen uiteindelijk naast zich neer heeft gelegd.

“Financieel gezien zijn er wel hele interessante dingen voorbij gekomen, dan moet je denken aan landen als India. Dat zag ik nog niet zo zitten, dan was het een halfjaar hier en een halfjaar daar. Stel dat je het daar een jaar goed doet, heb je niet echt een vooruitzicht”, legt de spits uit. “Hier kan je nog een stap maken. Ik was net 26 en dacht: ik ben nog te jong om voor zoiets te gaan. Want dan is het voorbij. Ik hoop nog een sportieve stap te zetten.”

“Als ik het hier goed zou doen, begrijp ik dat ik snel naar het hoogste niveau zou kunnen. In Israël wordt er vaak naar spelers gekeken waarmee ze bekend zijn, zo is mij verteld”, vervolgt Ten Voorde, die naar eigen zeggen behoorlijk moest wennen in Israël. “Het was gewoon 35 tot 38 graden toen ik net aankwam, dat ben je als Nederlander niet gewend. Ik zweette me al een ongeluk voordat ik op het veld stond en moest er echt aan wennen wat er hier in de lucht hangt.”