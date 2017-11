Kluivert trots: ‘Iets wat mijn vader niet heeft bereikt, heb ik wel gedaan’

Net als tegen NAC Breda startte Justin Kluivert zondag tegen Roda JC als linksbuiten. De talentvolle aanvaller had met drie doelpunten een groot aandeel in de 5-1 overwinning. Vlak voor tijd kreeg de man van de wedstrijd een publiekswissel. Kluivert hoopt dat hij ook de rest van het seizoen de voorkeur krijgt op de linksbuitenpositie van trainer Marcel Keizer.

Kluivert hoopt dat hij Amin Younes definitief voorbij is gestreefd. “Een leuke dag voor ons, voor mij ook. De eerste hattrick in mijn carriere. Ik denk dat de knoop nu wel is doorgehakt”, aldus Kluivert. “Bij mij of bij de trainer? Ik hoop op allebei. Ik heb niet altijd alles gespeeld. Daar geef ik de trainer niet de schuld van, maar mezelf. Mijn rendement was niet altijd even hoog. Ik heb vandaag bewezen dat ik het wel kan. Ik ben over vandaag heel tevreden.”

De bal nam hij na de wedstrijd mee naar de kleedkamer. “Iedereen moet ‘m tekenen van mij”, aldus een glunderende Kluivert. “De bal krijgt een mooi plekje. Ik hoop dat er nog meer bij komen.” Kluivert werd er in gesprek met FOX Sports op gewezen dat zijn vader in de Eredivisie nooit een hattrick wist te maken. “Dan ben ik de eerste Kluivert, dat vind ik mooi. Iets wat mijn vader niet heeft bereikt, heb ik wel gedaan. Maar hij heeft veel meer bereikt.”

Kluivert verloor de concurrentiestrijd op de rechterflank van David Neres, maar lijkt nu te winnen op de linkerflank van Younes. “Ik heb mijn hele leven linksbuiten gestaan en dat zag je vandaag wel. De belangrijkste goal was de eerste, de mooiste was de tweede. Dag van de Toekomst? Dat zag je vandaag wel hè, alle jonge jongens scoorde.”